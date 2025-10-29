ECONOMIE
Man krijgt 18 jaar cel voor doden en laten verdwijnen van partner

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 14:56
ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft woensdag een gevangenisstraf van achttien jaar opgelegd aan de 60-jarige Lutfi K. uit Zevenaar voor het doden van zijn partner en het laten verdwijnen van haar lichaam. De vrouw Yildiz Kayali wordt sinds 29 december 2023 vermist.
De rechtbank concludeert dat K. zijn 42-jarige partner van het leven heeft beroofd en vervolgens haar lichaam heeft laten verdwijnen.
De politie deed uitvoerig onderzoek in binnen- en buitenland. Er zijn geen aanwijzingen voor een natuurlijk overlijden, een dodelijk ongeval of suïcide. Ook van een vrijwillig vertrek kan geen sprake zijn. De rechtbank oordeelt dat de man zelf de 'afscheidsberichten' van zijn vrouw schreef en verzond aan zichzelf en hun kinderen.
Twintig jaar geëist
In de kofferbak van een auto en op sierkussens in de woonkamer zijn bloedsporen gevonden met het DNA van het slachtoffer.
De man werd in februari 2024 aangehouden. Het Openbaar Ministerie had begin deze maand een celstraf van twintig jaar geëist.
