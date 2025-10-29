Gewonden bij Russische aanval op kinderziekenhuis in Cherson

CHERSON (ANP) - Bij een Russische aanval op een kinderziekenhuis in de zuidelijke Oekraïense stad Cherson zijn zeker negen gewonden gevallen, melden Oekraïense autoriteiten. Onder anderen drie medewerkers en vier kinderen zouden gewond zijn geraakt, aldus de Oekraïense ombudsman Dmytro Loebinets.

President Volodymyr Zelensky schrijft op X dat het jongste slachtoffer 8 jaar oud is en dat ook zijn moeder en broer gewond raakten. Zelensky voegt eraan toe dat het onmogelijk is dat Rusland "niet wist waar het aanviel". Zelensky spreekt over Rusland als "op dit moment de grootste terroristische organisatie ter wereld", die er niet voor zou schromen locaties als kinderziekenhuizen tot doelwit te maken.