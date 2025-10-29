Doden door orkaan in Haïti, ook elders steeds meer schade gemeld

PORT-AU-PRINCE (ANP/AFP) - Orkaan Melissa heeft in Haïti aan zeker tien mensen het leven gekost, melden de autoriteiten in het land. De slachtoffers kwamen om in overstromingen. Ook wordt langzaam meer duidelijk over schade en slachtoffers in andere landen, vooral Cuba en Jamaica.

De rivier La Digue trad in het zuiden van het land buiten zijn oevers. Meerdere mensen werden meegesleurd, melden de burgemeester van de plaats Petit-Goâve en de directeur van een ziekenhuis. Er zouden ook nog mensen vermist worden.

In Cuba kwamen huizen en wegen onder water te staan, meldden verslaggevers van persbureau AFP. De orkaan is nu op weg naar de Bahama's.