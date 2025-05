Man krijgt 8 jaar cel voor doodsteken partner (82) Amersfoort

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft een 74-jarige man uit Amersfoort veroordeeld tot acht jaar cel voor het doden van zijn 82-jarige vrouw. Peter L. stak op 11 juni vorig jaar met een keukenmesje in op het slachtoffer, in hun huis aan de Keesomstraat in Amersfoort. Daarna probeerde hij met het mes een einde aan zijn leven te maken, maar dat mislukte.

De man verklaarde twee weken geleden tijdens de zitting dat zijn daad voortkwam uit wanhoop door de aftakeling van zijn vrouw. Zij leed aan reuma en had daardoor veel pijn.

De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter weegt mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij het misdrijf pleegde en behandeld moet worden voor verschillende stoornissen. Om te zorgen dat L. in de toekomst niet opnieuw een strafbaar feit pleegt, legt de rechtbank ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Daarnaast moet hij de zoon van het slachtoffer een schadevergoeding betalen.