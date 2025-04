DEN HAAG (ANP) - Een 21-jarige man uit Den Haag is vrijdagavond overleden bij een schietincident in de Paets van Troostwijkstraat in de Haagse wijk Laak. Dat meldt de politie op X.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed later op de avond. Een rechercheteam doet onderzoek en is op zoek naar een of meer verdachten.