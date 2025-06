Rusland veroordeelt 'onverantwoordelijke aanvallen' VS

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland veroordeelt "de onverantwoordelijke aanvallen" van de VS op Iran. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het aanvallen op een soevereine staat die een duidelijke schending zijn van het internationale recht en het handvest van de Verenigde Naties. De Amerikaanse aanvallen zijn ook in strijd met resoluties van de Veiligheidsraad, volgens het ministerie.

Rusland roept op tot "een einde aan de agressie". Er moeten voorwaarden worden geschapen waarmee het mogelijk is terug te keren naar de diplomatieke weg, aldus Moskou.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi is in Istanbul en spreekt maandag in Moskou met de Russische president Vladimir Poetin over de aanvallen op zijn land.