PASSAU (ANP/DPA) - In Passau in het zuidoosten van Duitsland is een man met zijn auto ingereden op een groep mensen. Vijf mensen zijn daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit niet uit dat er opzet in het spel was.

Een 48-jarige man is opgepakt. Zijn vrouw van 38 en zijn dochter van 5 zijn twee van de gewonden, meldt de politie volgens de krant Passauer Neue Presse.

Passau ligt in de buurt van de grens met Oostenrijk.