Musk verwijdert Epstein-tweet over Trump

Miljardair Elon Musk heeft de tweet verwijderd waarin hij zei dat president Donald Trump voorkomt in de dossiers van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook andere tweets zijn verwijderd.

Musk verstuurde het bericht, zonder bewijs, op zijn eigen berichtendienst X tijdens zijn openlijke ruzie donderdag met Trump op sociale media. De Tesla- en SpaceX-baas zei onder meer dat Trump moet worden afgezet. De president stelde voor om overheidscontracten met Musks bedrijven op te zeggen.

"Het is tijd om de echt grote bom te laten vallen: Donald Trump staat in de Epstein-dossiers", schreef Musk. "Dat is de echte reden waarom ze niet openbaar zijn gemaakt."

Epstein

Epstein was een Amerikaanse investeerder die werd beschuldigd van seksuele misdrijven en uitbuiting. Hij pleegde in de gevangenis zelfmoord, voordat hij kon worden berecht. Er wordt volop gespeculeerd over invloedrijke mensen uit zijn netwerk die mogelijk afwisten van het misbruik of zelfs medeplichtig waren.

Vorige week verliet Musk de taskforce DOGE, die de regering adviseert over bezuinigingen en het inkrimpen van de overheid. Tijdens de verkiezingscampagne was Musk nog een belangrijke steunpilaar van Trump.

Vicepresident J.D. Vance reageerde in een zaterdag gepubliceerde podcast op de ruzie. Hij zei dat het een "grote fout" was van Musk om Trump aan te vallen. "Ik zal altijd loyaal blijven aan de president en ik hoop dat Elon uiteindelijk weer terugkeert in de gelederen", aldus Vance, die ook zei dat Trump niets verkeerds met Epstein heeft gedaan.