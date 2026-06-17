Mangione gebruikt psychische toestand als verweer in moordzaak

NEW YORK (ANP/RTR) - Luigi Mangione, de man die terechtstaat voor de moord op een Amerikaanse verzekeringsbaas, is van plan om zijn psychische toestand aan te voeren als verdediging, meldt de rechter. Als de rechter daarin meegaat, kan hij veroordeeld worden voor doodslag in plaats van moord, met een aanzienlijk lagere straf.

Mangione zou last hebben gehad van een "extreme emotionele verstoring" toen hij eind 2024 Brian Thompson doodschoot. Dat is een term die betekent dat iemand verminderd toerekeningsvatbaar was. Het gaat een stap minder ver dan volledige ontoerekeningsvatbaarheid, waarbij iemand helemaal niet meer crimineel aansprakelijk is voor zijn of haar acties.

De zaak maakte in de Verenigde Staten veel los. Het doodschieten van de UnitedHealthcare-topman werd van alle kanten veroordeeld, maar het incident kwam ook symbool te staan voor de frustratie die veel Amerikanen voelen over de hoge kosten van zorgverzekeraars. Mangione werd opgepakt na een klopjacht van vijf dagen.