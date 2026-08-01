Zo makkelijk houd je jezelf voor de gek: neppil heeft wonderbaarlijk effect

Een simpel suikerpilletje zonder werkzame stof kan tóch een verrassend krachtig effect hebben. Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die worden behandeld voor een verslaving vaak minder hunkeren naar alcohol of drugs, zelfs wanneer ze alleen een placebo krijgen.

Onderzoekers analyseerden negen studies met in totaal 495 deelnemers die een placebo kregen tijdens hun behandeling. Vooral bij mensen met een alcoholverslaving was het effect opvallend: na vier weken waren hun cravings aanzienlijk afgenomen, ondanks het feit dat de pil geen werkzame ingrediënten bevatte.

Hoe kan dat? Volgens de onderzoekers speelt het brein een grotere rol dan lange tijd werd gedacht. Alleen al de verwachting dat een behandeling helpt, gecombineerd met de vaste routine van een dagelijks medicijn en contact met zorgverleners, kan het gevoel van hunkering verminderen.

Bij mensen met een cocaïne- of methamfetamineverslaving zagen de wetenschappers ook een daling in de cravings, maar daar was het bewijs minder overtuigend. Mogelijk reageren deze verslavingen anders doordat ze het beloningssysteem in de hersenen sterker beïnvloeden.

De onderzoekers benadrukken dat het placebo-effect niet alles verklaart. Ook het natuurlijke herstelproces en andere factoren kunnen hebben bijgedragen aan de verbeteringen. Toch laat de studie zien dat verwachtingen en vertrouwen in een behandeling een veel grotere invloed kunnen hebben dan vaak wordt aangenomen.

Dat biedt interessante kansen voor de toekomst. Artsen zouden de kracht van positieve verwachtingen kunnen benutten naast bewezen medicijnen, waardoor behandelingen mogelijk nóg effectiever worden.

De studie onderstreept opnieuw hoe nauw lichaam en geest met elkaar samenwerken, zelfs wanneer een medicijn eigenlijk helemaal niets doet.