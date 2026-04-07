Marcouch: uitspraken Ye geen reden om vergunning te weigeren

ARNHEM (ANP) - De uitspraken die rapper Ye in het verleden heeft gedaan, zijn op zich geen reden om een vergunning te weigeren, "hoe verwerpelijk ook". Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem dinsdag. Ye, ook bekend als Kanye West, treedt op 6 en 8 juni op in stadion GelreDome in de Gelderse hoofdstad.

Volgens Marcouch hebben de organisatoren vergunningen aangevraagd en loopt de beoordeling daarvan. De gemeente kijkt daarbij naar veiligheid en openbare orde. Als Ye tijdens een optreden iets zegt dat strafbaar is, dan moet het Openbaar Ministerie optreden, meldt Marcouch. "De vraag of een artiest in Nederland wordt toegelaten, ligt bij het Rijk. Daar ga ik als burgemeester niet over", voegt hij eraan toe.

Ye is al jaren omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Zo heeft hij het nazisme geprezen en bracht hij onder meer het nummer 'Heil Hitler' uit. De Amerikaanse rapper zou komende zomer optreden op het Wireless Festival in Londen, maar het Verenigd Koninkrijk weigert hem het land in te laten. Daarop is het festival geannuleerd.