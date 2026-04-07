VN-onderzoek: blauwhelmen Libanon gedood door Israël én Hezbollah

BEIROET (ANP/AFP) - De drie VN-militairen die vorige maand omkwamen bij twee losse aanvallen in Libanon, zijn volgens VN-onderzoek gedood door Israël en Hezbollah. Een van de incidenten kwam door een explosief van Hezbollah, het andere door een Israëlische beschieting.

De blauwhelmen van de VN-missie UNIFIL waren alle drie Indonesisch. De twee incidenten waarbij zij omkwamen, vonden binnen 24 uur van elkaar plaats.

UNIFIL is al tientallen jaren aanwezig in Libanon om toe te zien op de vrede. Begin maart barstte de strijd tussen Israël en Hezbollah weer los. De Libanese militante beweging vuurde 2 maart raketten af op Israël als vergelding voor de Israëlische aanvallen op Iran. Israël reageerde met grootschalige aanvallen en rukte verder op in het zuiden van Libanon.