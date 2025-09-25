ECONOMIE
Marechaussee controleerde 123.320 mensen aan grens, 470 geweigerd

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 15:14
bijgewerkt om donderdag, 25 september 2025 om 15:16
De Koninklijke Marechaussee voerde tussen 9 december vorig jaar en 8 september 123.320 grenscontroles uit. Daarbij werd 470 mensen de toegang tot Nederland geweigerd, schrijft het ministerie van Asiel en Migratie. Nog eens 230 mensen werden aangehouden.
In de cijfers van het ministerie staat dat ongeveer 5350 marechaussees zijn ingezet voor ten minste 7830 uur. In die tijd werden 29.420 voertuigen gecontroleerd. De meeste mensen, 85.650, waren burgers van landen binnen de Europese Unie.
De mensen die aan de grens werden geweigerd, kregen onder meer geen toegang tot Nederland omdat ze niet konden vertellen wat ze in Nederland kwamen doen en hoe lang ze zouden blijven. Toenmalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) voerde de mobiele grenscontroles in. In juni zei haar opvolger David van Weel (VVD) dat hij de controles wilde uitbreiden.
