ECB: voedselprijzen extra sterk gestegen, armen harder geraakt

FRANKFURT (ANP) - De prijzen voor voedingsmiddelen in de eurozone zijn de afgelopen vijf jaar veel sterker gestegen dan voor andere groepen producten. Dat schrijven onderzoekers van de Europese Centrale Bank (ECB), die erop wijzen dat dit armere huishoudens harder raakt dan rijkere. Zij zijn namelijk een groter deel van hun inkomen kwijt aan eten en drinken.

Economen Elena Bobeica, Gerrit Koester en Christiane Nickel beschrijven in een bericht op de ECB-site hoe de ontwikkeling van de voedselprijzen en andere prijzen sinds de Russische inval in Oekraïne sterk uit de pas lopen. "Sinds de invoering van de euro in 1999 hebben voedselprijzen de neiging iets sterker te stijgen dan andere prijzen. Maar de kloof die is ontstaan sinds 2022 is duidelijk uitzonderlijk en hardnekkig", schrijven ze.

Voedselprijzen in de eurozone waren in augustus ruim 30 procent hoger dan eind 2019. Alle prijzen bij elkaar stegen in diezelfde periode gemiddeld bijna 23 procent.