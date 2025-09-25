Baas Franse fietsengroep kondigt overname noodlijdend Cowboy aan

PARIJS (ANP/BELGA) - Het Belgische e-bikemerk Cowboy komt in handen van de Franse fietsengroep Rebirth. Dat zei de topman van dat laatste bedrijf tegen de krant Le Figaro. Cowboy staat op de rand van een faillissement en heeft snel nieuwe financiering nodig.

Topman Grégory Trebaol zei tegen de Franse krant dat zijn bedrijf een belang neemt van 80 procent in Cowboy, dat ook in Nederland populair is. Rebirth zal 15 miljoen investeren. Het in 2017 opgerichte Cowboy zou zo onder één dak komen met merken als Lejeune, Solex en Gitane.

Een woordvoerder van Cowboy zegt dat de gesprekken nog gaande zijn en positief verlopen. Halverwege oktober ligt er naar verwachting een deal. Details en cijfers rond de overeenkomst liggen nog niet vast, benadrukt Cowboy.

Cowboy leed vorig jaar een verlies van 21 miljoen euro. Het bedrijf kampte met vertragingen in de levering van fietsen en onderdelen, wat ook reputatieschade opleverde. Daarnaast moest het merk veel fietsen terugroepen omdat frames konden breken.