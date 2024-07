Marechaussee op Schiphol verstrekt deze zomer meer nooddocumenten

SCHIPHOL (ANP) - De Koninklijke Marechaussee op Schiphol ziet deze zomervakantie vooral drukte bij het verstrekken van nooddocumenten. Volgens een woordvoerder is het drukker dan vorig jaar, omdat veel paspoorten dit jaar aflopen. "Het is druk, maar het verloopt over het algemeen goed. We zien geen extremen."

In diverse gemeenten zijn lange wachttijden voor het verlengen van een paspoort, door een piek in het aantal aanvragen. Door een wijziging in de regelgeving hebben veel mensen dit jaar een nieuw identiteitsbewijs nodig. "We doen een oproep aan mensen tijdig te kijken of een paspoort niet verloopt. Voor sommige landen, zoals Turkije, moet het nog een half jaar geldig zijn. We zien dat mensen dat niet altijd op orde hebben en dat zorgt voor vertraging en stress."

Nu ook Noord als laatste regio in ons land vakantie krijgt, verwacht Schiphol komend weekend wederom piekdagen, met rond de 81.500 vertrekkende reizigers per dag. Volgens een woordvoerster verloopt de vakantiedrukte tot nu toe goed. Ze spreekt van een "beheersbare operatie". "Het is lekker druk."

Door personeelstekorten op de luchthaven bij onder meer de beveiliging ontstonden twee jaar geleden lange rijen tijdens vakantieperiodes. Schiphol gaf eerder al aan deze zomer geen chaotische taferelen te verwachten. Reizigers moeten er wel rekening mee houden dat de wachttijden langer zijn bij de check-in, de securitycontrole of paspoortcontrole.