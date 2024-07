Advies: maak tram, bus en metro volgend jaar 3 procent duurder

UTRECHT (ANP) - Een rit in het stads- en streekvervoer wordt volgend jaar waarschijnlijk 3 procent duurder. Dat bevestigt directeur Jan van Selm van samenwerkingsverband DOVA na een bericht hierover van NU.nl.

DOVA bestaat uit de twaalf provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV Bureau Groningen Drenthe. De organisatie berekent elk jaar of en hoeveel tram, bus, metro en regionale treinen duurder zouden moeten worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar inflatie, energieprijzen en cao-lonen.

Uit die berekening volgt dan een advies aan de leden van DOVA, die de concessiehouders zijn van het lokale en regionale openbaar vervoer. Doorgaans nemen zij het advies over, zegt Van Selm, tenzij er andere afspraken over zijn gemaakt. De beslissing over de tarieven wordt verwacht in het najaar.

Vorig jaar had het ov ruim 11 procent duurder moeten worden, maar de Tweede Kamer vond dat te veel en hield het via de motie-Bikker unaniem tegen. Daardoor is het ov dit jaar in prijs gelijk gebleven, zegt Van Selm.