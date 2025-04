Marengo-verdachte: ik geef openheid, wil straf niet ontlopen

SCHIPHOL (ANP) - Marengo-verdachte Achraf B. zegt "openheid van zaken" te willen geven over zijn betrokkenheid in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Hij erkent dat hij betrokken was bij twee moorden. Hij wist dat ze gepleegd zouden worden en bracht bijvoorbeeld de schutters naar de locatie waar de liquidatie moest plaatsvinden. Maar tot zover reikt zijn betrokkenheid, zegt B. "Ik heb de moorden niet gepland of georganiseerd." B. (31) was na een eis van levenslang vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 29 jaar en twee maanden.

De zaak wordt momenteel in hoger beroep behandeld. B. is vrijdag door het gerechtshof in een openbare zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol bevraagd over de feiten waarvan hij verdacht wordt. "Ik wil mijn straf niet ontlopen", zei hij.