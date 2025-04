Tesla zakt weg in Nederlandse verkoopcijfers: dit is de top 10 elektrische auto's in 2025

Lang was Tesla ongenaakbaar, maar de politiek doorgedraaide Musk heeft zijn marktaandeel vakkundig naar de filistijnen geholpen. De Tesla Model Y is dan ook niet langer de populairste elektrische auto van Nederland.

Na meer dan twee jaar bovenaan te hebben gestaan, is het nu de Kia EV3 die het verreweg het meeste wordt gekocht. De Koreaanse auto wist in de eerste drie maanden van 2025 flink meer mensen te overtuigen dan zijn Amerikaanse concurrent.

Uit cijfers van de EU-EV-database blijkt dat de Kia EV3 in januari, februari en maart van dit jaar als warme broodjes over de toonbank gingen. In totaal vonden 4008 exemplaren hun weg naar Nederlandse bestuurders. Tesla moest het in diezelfde periode doen met 1755 Model Y’s en 1663 Model 3’s. Samen verkocht Tesla dus minder auto’s dan Kia met alleen de EV3.

Totale aantal verkochte EV’s blijft stabiel

In totaal werden er in Nederland in het eerste kwartaal van 2025 zo’n 32.837 elektrische auto’s verkocht. Dat zijn er iets minder dan in de laatste drie maanden van 2024, maar meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen de teller bleef steken op 30.132.

De top 10 van dit moment

Hieronder zie je welke elektrische auto’s in 2025 tot nu toe het meest verkocht zijn in Nederland:

1. Kia EV3 | 4008

2. Tesla Model Y | 1755

3. Tesla Model 3 | 1663

4. Volvo EX30 | 1510

5. Citroën C3 | 1311

6. BMW IX1 | 1161

7. Hyundai Inster | 1123

8. Renault 5E Tech Electric | 921

9. Audi Q6 E-tron | 857

10. Ford Explorer | 757

Bron: Bright