Mariniers arriveren in Los Angeles, gouverneur hekelt Trump

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Honderden Amerikaanse mariniers zijn gearriveerd in Los Angeles op bevel van president Donald Trump. Even daarvoor had gouverneur Gavin Newsom van Californië gewaarschuwd dat "de democratie onder vuur ligt".

Trumps ongebruikelijke stap om de Nationale Garde en mariniers te sturen om protesten te onderdrukken, die uitbraken als reactie op zijn immigratierazzia's, wakkerden voor de vijfde dag demonstraties aan in Los Angeles. Burgemeester Karen Bass kondigde een avondklok af voor delen van het centrum vanwege geweld en plunderingen.

"Dit schaamteloze machtsmisbruik door een zittende president heeft een explosieve situatie veroorzaakt", zei Newsom over Trump in een videotoespraak. "Hij koos opnieuw voor escalatie. Hij koos voor meer geweld. Hij verkoos theatraliteit boven openbare veiligheid."

Ook in andere steden in de VS werd geprotesteerd, waaronder Chicago, Denver, New York en Seattle. Ook daar leidden de protesten tot gewelddadige confrontaties met de politie.