Opnieuw verzet tegen beursgang koper De Vegetarische Slager

NEW YORK (ANP) - Milieubeweging Mighty Earth roept de New York Stock Exchange op om de Braziliaanse vleesverwerker JBS alsnog niet toe te laten tot de Amerikaanse aandelenbeurs. Volgens een klachtenbrief van de organisatie blijft JBS vee kopen dat is grootgebracht op illegaal ontbost land in Brazilië. Daarmee zou het concern, dat ook de nieuwe eigenaar is van De Vegetarische Slager, zich schuldig maken aan criminele praktijken. Het gaat om een laatste poging om een Amerikaanse beursgang van het omstreden bedrijf te voorkomen.

JBS verkreeg onlangs al benodigde goedkeuringen voor zijn plannen. Later deze week kan op Wall Street naar verwachting voor het eerst worden gehandeld in stukken van JBS. De grootste vleesverwerker ter wereld denkt op deze manier extra kapitaal te kunnen aantrekken, bijvoorbeeld om zijn activiteiten verder uit te breiden. Meerdere milieuorganisaties hebben daarom juist hun zorgen uitgesproken over de beursplannen.

"JBS profiteert van crimineel gedrag door vee te kopen dat zijn leven begint op illegaal ontbost land in Brazilië en vervolgens wordt witgewassen via 'schone' boerderijen in zijn directe toeleveringsketens", zegt juridisch deskundige Alex Wijeratna van Mighty Earth. "Als de New York Stock Exchange dit door de vingers ziet en JBS toestaat zijn aandelen te noteren, zou dit worden gezien als expliciete goedkeuring van het gebruik van openbare markten voor het witwassen van criminele opbrengsten."

Unilever

Mighty Earth stipt aan dat Nederland ook belangrijk is in die plannen. Om de beursgang mogelijk te maken verplaatst JBS zijn hoofdkantoor op papier naar Nederland, aldus de milieuclub. Mighty Earth stelt dat "het imago van Nederland als verantwoordelijk financieel centrum" hierdoor kan worden geschaad.

De Vegetarische Slager was jarenlang in handen van Unilever. Maar in maart werd bekend dat het levensmiddelenconcern zijn dochtermerk voor vleesvervangers verkoopt aan branchegenoot Vivera. Dat bedrijf is al sinds 2021 onderdeel van JBS, dat actief is in meer dan twintig landen en zich richt op een divers assortiment, variërend van vers en bevroren vlees tot kant-en-klaarmaaltijden. Financiële details van de verkoop werden niet gemeld.