Maritiem Museum Rotterdam toont historisch scheepje

ROTTERDAM (ANP) - Het Maritiem Museum Rotterdam toont vanaf donderdag een historisch topstuk dat aan de basis stond van de dam in de Rotte en de stad Rotterdam. Het gaat om een zogenoemde punter, een middeleeuws scheepje, dat omstreeks 1270 werd gebruikt om de dam te bouwen.

Het scheepje is een bruikleen van Archeologie Rotterdam en maakt deel uit van de tentoonstelling 'Bestemming Havenstad'. Het scheepje was al te zien bij de bibliotheek aan de Hoogstraat en is overgebracht naar het museum.

Uit onderzoek naar het hout van het scheepje is gebleken dat het eeuwenoud is en Rotterdam dus uit ongeveer 1270 dateert. Het stuk werd in 1991 toevallig gevonden bij het graven van de Willemsspoortunnel, schrijft het museum. Met een punter werden destijds personen, goederen of vee vervoerd. Deze punter werd gebruikt bij het aanleggen van de dam, aldus het museum in een persbericht.

In de tentoonstelling komt het verhaal van het ontstaan van Rotterdam samen met het ontstaan van de haven. Zo is er onder meer een virtuele metroreis te maken langs diverse Rotterdamse stations, zoals Leuvehaven en Feijenoord.