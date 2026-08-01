Marokko regelt terugkeer van 'indringers' in Ceuta

FNIDEQ (ANP/AFP) - Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Volgens anonieme bronnen van het persbureau AFP is er een operatie gaande om deze 'indringers' van Fnideq, vlak onder Ceuta, in bussen weer af te voeren. Voor de langere afstand worden ze eerst naar het station van Tanger dat 40 kilometer westelijker ligt, gebracht om daar de reis voort te zetten.

Verslaggevers van AFP zagen vrijdag al twintig bussen met mensen vertrekken uit Fnideq dat bij de Marokkaanse grensovergang met Spanje ligt. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het daar hebben laten afweten. Dit zou een belangrijke factor zijn geweest bij het ontstaan van de bestorming. Daarnaast waren er geruchten dat Spanje na een besluit van de opperrechters de migranten niet meer meteen kon terugsturen. Er zouden zeker 50.000 mensen naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden, wordt aan beide zijden gemeld.