Waarom Ceuta juist nu ontploft

Een enclave van zes kilometer lang, 83.000 inwoners, en in één etmaal naar schatting 49.000 mensen die de grens oversteken. De politieke reactie is voorspelbaar: leger sturen, Frontex aanbieden, Marokko bellen, oppositie schreeuwt "invasie", Italië dreigt met Schengen, en de premier vliegt in voor de foto.

De vraag die niemand hardop stelt: waarom nu?

Aanleiding: één arrest, twee massale oversteken

Op 8 juli oordeelde het Spaanse Hooggerechtshof dat zwemmers die op zee worden onderschept niet langer direct aan Marokko mogen worden overgedragen. Directe "hot returns" blijven alleen mogelijk voor wie fysiek het hek forceert. Volgens de Guardia Civil was er sindsdien "een langzame druppel" — tot 30 juli.

Die dag staken volgens Binnenlandse Zaken 49.000 mensen in 24 uur de grens over, deels rennend langs de golfbreker van Tarajal, deels zwemmend. Zeker 19 lichamen zijn geborgen; sommige bronnen spreken van 24 doden. Op beelden trekken Marokkaanse hulpstrijdkrachten zich opvallend terug van hun posten.

Spanje: spierballen, geen noodtoestand

Sánchez koos voor een tweetrapsraket. Zichtbaar: zestig militairen extra, duikteams, lucht- en marineondersteuning, en een premiersbezoek aan Tarajal. Juridisch: geen nationale noodtoestand, ondanks de eis van regionaal president Juan Jesús Vivas. Binnenlandse Zaken wees dat af met de nuchtere mededeling dat migratie geen erkend risico is binnen het rampenbestrijdingssysteem. Vertaald: geen precedent scheppen.

Achter de schermen belde Madrid met Rabat over versnelde terugkeer. Marokko gaf geen tijdlijn, en bronnen bij de Guardia Civil noemden de Marokkaanse hulp op de grond "oppervlakkig".

Brussel: Frontex en verontwaardigde tweets

Von der Leyen noemde de beelden "onaanvaardbaar". Migratiecommissaris Magnus Brunner bood financiële, technische en operationele steun aan via Frontex; commissaris Dubravka Šuica belt Rabat. De EU-boodschap is drieledig en al jaren dezelfde: grenzen beschermen, smokkelnetwerken ontmantelen, snelle terugkeer. Dat het pas actieve EU-migratiepact deze situatie had moeten voorkomen, wordt tactisch niet genoemd.

Italië gooit de knuppel

Meloni kondigde aan het Schengenverdrag met Spanje deels te willen opschorten — een "concrete bedreiging voor de Europese grenzen", volgens haar. Spanje riep prompt de Italiaanse ambassadeur op het matje.

Praktisch is het dreigement grotendeels symbolisch: Ceuta en Melilla vallen sinds de jaren negentig al onder speciale Schengenregels, met paspoortcontrole richting het vasteland. Politiek is het goud voor Meloni: een tweede front in haar structurele ruzie met Sánchez over diens regularisatie van ongedocumenteerde migranten.

Waarom nu? Drie lagen tegelijk

Juridisch. Het arrest van 8 juli haalde het belangrijkste afschrikmiddel — directe terugsturing van zwemmers — weg. Smokkelnetwerken adverteren daarmee op sociale media, aldus Binnenlandse Zaken.

Diplomatiek. Op 20 juli — tien dagen vóór de massa-oversteek — vloog Sánchez naar Algiers voor zijn eerste bezoek in vier jaar, vergezeld door topmensen van Naturgy, Repsol en Enagás, om meer gas via Medgaz. Marokko en Algerije zijn openlijke rivalen. Dat Marokkaanse hulpstrijdkrachten precies tien dagen later hun posten verlieten, noemt niemand hardop toeval. Het patroon lijkt op mei 2021, toen Rabat de grens tijdelijk losliet tijdens een diplomatieke crisis met Madrid.

Economisch en digitaal. In Fnideq, de Marokkaanse buurstad, verzamelden zich jongeren na oproepen op sociale media om massaal tegelijk over te steken. Marokkaanse politie arresteerde in eerdere episodes verspreiders en wees naar IP-adressen buiten het land.

Wat er nu speelt

Vrijdagochtend heeft Spanje de grens gesloten en lijken de massale oversteken gestokt. Opvangcentra zitten ver boven capaciteit. Sánchez staat onder druk van rechts (PP: "veiligheidscrisis"; Vox: "invasie") én van coalitiepartner Sumar, dat waarschuwt tegen schending van het asielrecht.

Op tafel liggen drie onopgeloste dossiers: het Hooggerechtshof-arrest terugdraaien (juridisch mijnenveld), de spagaat tussen Rabat en Algiers, en een EU-migratiepact waarin solidariteit kan worden afgekocht.

Ceuta was gisteren een enclave. Vandaag is het een stresstest voor het hele zuidelijke EU-grensbeleid — en dat terwijl in Brussel het zomerreces net begonnen was.

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