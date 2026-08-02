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Marokko wijt oversteek naar Ceuta aan desinformatie

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 23:59
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RABAT (ANP/RTR/AFP) - Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken waren de recente massale oversteken naar de Spaanse exclave Ceuta aangewakkerd door desinformatie op sociale media, mensensmokkelnetwerken en een verkeerde interpretatie van een Spaanse rechterlijke uitspraak. Pedro Sánchez, de Spaanse premier, en het Marokkaanse ministerie zeggen dat de misinformatie mede via mensensmokkelnetwerken is verspreid.
De aanleiding zou een recente uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof zijn geweest. Het hof bepaalde dat mensen die Spanje via de zee bereiken, niet onmiddellijk mogen worden teruggestuurd. Sánchez stelt dat mensensmokkelaars deze uitspraak verkeerd hebben uitgelegd aan migranten en deze hebben gebruikt om de indruk te wekken dat er een eenvoudige toegangspoort naar Europa bestaat.
Ook zouden er volgens de BBC sociale mediaberichten viraal zijn gegaan waarin deze makkelijke route naar Europa werd beloofd.
Bij de massale oversteek naar Ceuta waren ongeveer 40.000 mensen betrokken, aldus het ministerie in een verklaring.
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