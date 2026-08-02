Dodental door luchtaanvallen Israël in Gaza loopt op naar 18

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker achttien Palestijnen gedood, volgens hulpverleners het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren elf doden gemeld.

Vanaf zonsopgang vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen Gaza-Stad, de centraal gelegen stad Deir al-Balah en het zuidelijke gebied rond Khan Younis aan.

De aanvallen duiden erop dat Israël een recent voorstel van de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump afwijst. Trump kondigde vrijdag een stappenplan aan waarin onder meer staat dat Hamas volledig ontwapent en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu liet zondag aan persbureau Reuters weten dat Israël zijn "zorgen over het ontwapeningsplan" met de VS heeft gedeeld.

Formeel geldt sinds oktober een staakt-het-vuren in het Palestijnse gebied. Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het bereiken van dat bestand zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In dezelfde periode sneuvelden volgens Israëlische cijfers vier Israëlische militairen.