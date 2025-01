Massagraven met 56 lichamen ontdekt in noorden van Mexico

CHIHUAHUA (ANP/AFP) - In het noorden van Mexico zijn 56 lichamen gevonden in massagraven, maakten lokale aanklagers bekend. De stoffelijke overschotten werden eerder deze week opgegraven in de staat Chihuahua, een broeinest van drugsgerelateerde misdaad en wapenhandel.

Er werden zowel lichamen als skeletten gevonden. Er werden ook kogelhulzen gevonden in de graven. De resten zijn naar een forensisch lab gestuurd in de hoop de doden te kunnen identificeren.

De lichamen werden opgegraven in een gebied dat bekendstaat als El Willy, en dat wordt gecontroleerd door een criminele organisatie genaamd La Linea.

De staat Chihuahua ligt langs een drugs- en migrantensmokkelroute naar de Verenigde Staten. Vorige maand werden minstens twaalf lichamen gevonden in verschillende graven in de regio.

Sinds Mexico in 2006 een groot offensief begon tegen drugskartels zijn er in het hele land meer dan 450.000 mensen gedood door bendegeweld.