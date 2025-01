Italiaan Ghiotto schaatst wereldrecord op 10.000 meter in Calgary

CALGARY (ANP) - Schaatser Davide Ghiotto heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary het wereldrecord op de 10.000 meter verbeterd. De 31-jarige Italiaan klokte op de hooglandbaan 12.25,69 en dook daarmee ruim vijf seconden onder de 12.30,74 van Nils van der Poel. De Zweed zette die tijd neer tijdens zijn gouden olympische race op de Winterspelen van Beijing in 2022.

Ghiotto had vooraf een aanval op het record aangekondigd. De regerend wereldkampioen op de langste baanafstand schaatste afgelopen najaar in Inzell al 12.26,30, maar die tijd werd niet erkend omdat er geen officials van de internationale schaatsbond waren en er ook geen dopingcontrole was.

De Italiaanse stayer hield zich in Calgary niet in en reed vanaf de eerste ronde onder het schema van Van der Poel. Hij snoepte in bijna al zijn rondjes iets af van de tijd van Van der Poel.