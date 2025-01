Politie geeft camerabeelden vrij van kunstroof Assen

ASSEN (ANP) - De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van de inbraak bij het Drents Museum in Assen. Het gaat om zwart-wit bewakingsbeeld waarop te zien is hoe drie mensen een buitendeur forceren, daarna is er een explosie te zien. Volgens de politie wisten de personen op deze manier het museum in te komen.

De beelden zijn geplaatst op het YouTubekanaal en de website van de politie.

Bij de inbraak in de nacht van vrijdag op zaterdag werden diverse Roemeense archeologische topstukken buitgemaakt, waaronder de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden. Er is nog niemand aangehouden.

Onderzoek

Onderzocht wordt of een auto die nabij Rolde is uitgebrand iets met de roof te maken heeft. Op dat moment was er niemand bij het voertuig.

De politie heeft ook de internationale politieorganisatie Interpol ingeschakeld voor het onderzoek.