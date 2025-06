Máxima leidt partners van NAVO-leiders rond in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Koningin Máxima leidt woensdag de partners van wereldleiders die voor de NAVO-top in Nederland zijn, rond in Rotterdam. De vorstin ontvangt haar gezelschap bij het Depot Boijmans Van Beuningen.

De koningin werd verwelkomd door burgemeester Carola Schouten van Rotterdam en Wouter Kolff, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron, kwam niet lang na de koningin aan bij het Depot.

Volgens RTV Rijnmond stonden rondom het Depot veel afzethekken en mochten auto's en fietsen niet in de directe omgeving parkeren. Fietsen die nog op het Museumpark stonden, werden weggeknipt. Het is volgens de lokale omroep waarschijnlijk dat Máxima en haar gezelschap later op de dag ook een rondvaart over de Nieuwe Maas maken. In de Parkhaven ligt een rondvaartboot klaar.