ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mbo-geld anders verdeeld om krimp studentenaantallen op te vangen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 17:21
anp070726166 1
DEN HAAG (ANP) - In verschillende regio's als Zeeland en Limburg daalt het aantal mbo-studenten en om het onderwijs overal goed te houden grijpt het kabinet in. Mbo's waar door veranderingen in de bevolking steeds minder nieuwe studenten zich aanmelden, gaan meer geld krijgen ten koste van andere mbo's. Dat meldt onderwijsminister Rianne Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. De andere verdeling van het geld gaat in 2029 in.
Het bedrag dat een mbo-instelling momenteel krijgt, hangt grotendeels af van studentenaantallen. Door meer geld voor mbo-opleidingen die door dalende studentenaantallen in de problemen komen, moeten andere scholen inleveren, want Letschert stelt niet meer geld beschikbaar. Drie scholen gaan er 4 procent op achteruit; bij de rest is dat percentage lager. In totaal krijgen 41 instellingen minder geld als de nieuwe verdeling er komt.
In het voorstel van de minister staat ook dat alle mbo-instellingen een vast basisbedrag krijgen, dat onderling wel verschilt. Dat moet zorgen voor stabiliteit en minder concurrentie tussen instellingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_722889913

Dreigend watertekort: dit mag je vanaf nu wél en níet met je kraanwater — de regels die bijna niemand kent

shutterstock_2657400799

De dure vergissing bij een gebruikte elektrische auto: niet de kilometerstand, maar de accu

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

170476447_m

Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

anp070726065 1

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

shutterstock_2760838525

Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

Loading