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Sjoerdsma wilde in China een einde maken aan de ruzies

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 17:26
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BEIJING (ANP) - Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) wilde in Beijing "een punt zetten achter de afgelopen periode van onenigheid" met China. Dat ging onder meer over Nexperia en ASML. Volgens hem leefde dat gevoel ook bij zijn Chinese ambtgenoot Wang Wentao, zei hij terugkijkend op de ambassade.
"De relatie leek misschien meer op een botsautopark dan een goede bilaterale relatie", aldus de bewindsman. "Een van mijn belangrijkste doelen vandaag was ook om die relatie weer in rustiger vaarwater te krijgen en dat werd meteen door de andere kant beaamd en omarmd."
De minister is op handelsmissie in China op een moment dat Europa en China een handelsoorlog proberen te voorkomen. Het grote Chinese handelsoverschot (1 miljard euro per dag) met de EU kost banen en bedrijven. "Dat moeten we echt in balans trekken."
Sjoerdsma heeft het gevoel dat het "sentiment" naar China om dreigt te slaan en dat lidstaten kiezen voor de harde lijn. Hij zegt ervan "overtuigd" te zijn dat China en de EU eruit kunnen komen.
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