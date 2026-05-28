Mbo-studenten kunnen uiterlijk in 2028 ook bestuursjaar doen

DEN HAAG (ANP) - Alle mbo-studenten kunnen uiterlijk in 2028 een bestuursjaar volgen, dus ook minderjarigen. Dat zei onderwijsminister Rianne Letschert (D66) donderdag tijdens een debat. Zo'n bestuursjaar is al mogelijk voor alle studenten aan een hogeschool of universiteit.

Tijdens het debat wezen Kamerleden op de verschillen tussen mbo-studenten en hbo- en wo-studenten, zo ook op het ontbreken van het bestuursjaar voor die eerste groep. Daarop gaf de minister aan daar al mee bezig te zijn. "We beogen dit vanaf 2028 mogelijk te maken en kijken daarbij ook naar gelijkwaardige compensatie", laat haar woordvoerder weten.

Studenten kunnen tijdens zo'n jaar werkervaring opdoen in het bestuur van hun eigen onderwijsinstelling, of bij een vereniging. Overigens kunnen meerderjarige mbo-studenten op dit moment wettelijk gezien al een bestuursjaar volgen, maar onduidelijk is hoeveel onderwijsinstellingen die optie aanbieden. Bij de jongerenorganisatie JOBmbo kan het in ieder geval al.