ME grijpt in bij protest tegen komst azc in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF (ANP) - De ME heeft in de Zuid-Hollandse plaats Bleskensgraaf ingegrepen bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Het protest liep uit de hand. Demonstranten gooiden glas en stenen naar agenten en staken zwaar vuurwerk af. Een politiewoordvoerder meldt dat niemand is aangehouden en niemand gewond raakte.

De betogers hadden zich verzameld in de plaats Nieuw-Lekkerland. Vandaaruit vertrok een stoet van zeker 150 auto's naar Bleskensgraaf, waar een raadsvergadering gaande was waarin de komst van een azc werd besproken. Tijdens de vergadering bleven buiten het gebouw mensen vuurwerk afsteken en probeerden anderen het gebouw binnen te dringen. Daarop voerde de ME een charge uit.

Burgemeester Theo Segers van Molenlanden onderbrak korte tijd de vergadering en beval de demonstranten te vertrekken. Daarna werd het geleidelijk rustiger.