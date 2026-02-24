Doorzoekingen rond voormalige woning ex-prins Andrew afgerond

LONDEN (ANP) - De politie is klaar met de doorzoekingen in de oude woning van de voormalige Britse prins Andrew, meldt de politie. Wat de doorzoekingen hebben opgeleverd, is nog niet bekend.

Donderdag werd Andrew Mountbatten-Windsor opgepakt in een onderzoek naar een ambtsmisdrijf. Het landgoed Sandringham, waar hij sinds kort woont, werd onderzocht. Langer was de politie bezig in de Royal Lodge in het park van Windsor, waar hij twintig jaar woonde. Alle doorzoekingen zijn nu afgerond, aldus de politie, zonder de naam van de ex-prins te noemen. Dat mag niet in het Verenigd Koninkrijk.

"Het is belangrijk dat onze onderzoekers de tijd en ruimte krijgen om hun werk voort te zetten. We zullen met meer informatie komen als dat mogelijk is, maar dat zal voorlopig waarschijnlijk niet gebeuren", aldus de politie.

Het onderzoek heeft te maken met Andrews werk voor de Britse overheid. Mogelijk stuurde hij informatie aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.