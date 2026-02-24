ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doorzoekingen rond voormalige woning ex-prins Andrew afgerond

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 22:37
anp240226221 1
LONDEN (ANP) - De politie is klaar met de doorzoekingen in de oude woning van de voormalige Britse prins Andrew, meldt de politie. Wat de doorzoekingen hebben opgeleverd, is nog niet bekend.
Donderdag werd Andrew Mountbatten-Windsor opgepakt in een onderzoek naar een ambtsmisdrijf. Het landgoed Sandringham, waar hij sinds kort woont, werd onderzocht. Langer was de politie bezig in de Royal Lodge in het park van Windsor, waar hij twintig jaar woonde. Alle doorzoekingen zijn nu afgerond, aldus de politie, zonder de naam van de ex-prins te noemen. Dat mag niet in het Verenigd Koninkrijk.
"Het is belangrijk dat onze onderzoekers de tijd en ruimte krijgen om hun werk voort te zetten. We zullen met meer informatie komen als dat mogelijk is, maar dat zal voorlopig waarschijnlijk niet gebeuren", aldus de politie.
Het onderzoek heeft te maken met Andrews werk voor de Britse overheid. Mogelijk stuurde hij informatie aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.
loading

POPULAIR NIEUWS

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

ANP-477529951

GGD slaat alarm over isolatieschuim: ‘Mensen per direct hun huis uit’

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

Loading