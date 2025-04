Mededader bomaanslag Manchester valt bewakers aan in gevangenis

Hashem Abedi, een van de mannen die verantwoordelijk was voor de bomaanslag in de Manchester Arena in 2017, waarbij 22 concertgangers om het leven kwamen, heeft zaterdag drie bewakers in de gevangenis aangevallen, meldt de BBC. De cipiers, twee mannen en een vrouw, liepen zware verwondingen op, waaronder brand- en steekwonden.

De 28-jarige Abedi gooide hete bakolie over de bewakers en gebruikte "zelfgemaakte wapens" om hen neer te steken, meldt de vakbond van gevangenispersoneel aan de BBC. De vrouw is inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen, de twee mannelijke slachtoffers nog niet. De Britse antiterreurpolitie is een onderzoek gestart naar de aanval.

Abedi zit vast in de HMP Frankland gevangenis in de Britse stad Durham voor zijn rol bij de aanslag na afloop van een concert van Ariana Grande acht jaar geleden. Hij werd veroordeeld tot minimaal 55 jaar cel voordat hij in aanmerking kan komen voor vrijlating. Hij is de broer van Salman Abedi, die in 2017 de zelfmoordaanslag in Manchester Arena pleegde.

In 2022 werd Abedi, samen met twee anderen, ook al schuldig bevonden aan een aanval op twee medewerkers van de gevangenis. Voor die aanval kreeg hij een straf van drie jaar en tien maanden opgelegd, die werd toegevoegd aan zijn eerdere straf van minimaal 55 jaar.