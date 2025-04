Russische topdiplomaat: overleg VS en Iran 'bemoedigend'

WENEN (ANP) - Een Russische topdiplomaat heeft de voorlopige uitkomst van de besprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een mogelijke nieuwe nucleaire deal "bemoedigend" genoemd. De VS en Iran kwamen zaterdag overeen volgende week verder te praten.

"Aan het einde van de bijeenkomst van vandaag in Oman noemden zowel de Iraniërs als de Amerikanen de gesprekken die plaatsvonden positief en constructief", schreef Michaïl Oeljanov op Telegram. Hij is Ruslands permanente afgevaardigde bij internationale organisaties in Wenen, waar ook het internationale atoomagentschap IAEA huist. "Dit is bemoedigend", voegde hij eraan toe.

De gesprekken tussen de VS en Iran vinden plaats in Muscat, de hoofdstad van Oman. De VS willen graag snel een nieuw atoomakkoord sluiten om te voorkomen dat Iran een atoombom ontwikkelt. In 2018 trok Donald Trump, tijdens zijn eerste termijn als Amerikaanse president, de VS juist nog terug uit een eerdere deal met Iran.