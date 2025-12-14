ECONOMIE
Media: 10 doden, onder wie een vermeende dader, bij Bondi Beach

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 11:05
SYDNEY (ANP) - Zeker tien mensen zijn omgekomen bij de schietpartij bij Bondi Beach in Sydney. Dat meldt de publieke omroep ABC, die zich baseert op de politie. Volgens de ordedienst gaat het om negen burgers en een van de vermeende daders. Ook zouden er vooralsnog twaalf gewonden zijn, onder wie meerdere agenten. Een tweede schutter raakte ook gewond. Er zijn twee arrestaties verricht.
Volgens enkele media zou er ook een derde schutter zijn geweest. Ook die zou zijn gearresteerd, al is dat nog niet bevestigd. Volgens de politie is er geen sprake meer van een acute dreiging. Wel wordt het gebied onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van explosieven.
Op het beroemde Australische strand was op het moment van de schietpartij een grote chanoekaviering gaande. Volgens The Jerusalem Post zouden daarbij zo'n 2000 mensen aanwezig zijn geweest. Onduidelijk is of er een verband is met de viering.
