Israëlische president Herzog: gruwelijke aanslag in Sydney

JERUZALEM (ANP/DPA) - De dodelijke schietpartij op Bondi Beach in het Australische Sydney is een "gruwelijke aanslag op Joden". Dat heeft de Israëlische president Isaac Herzog gezegd.

The Jerusalem Post meldde eerder dat er op het beroemde strand een chanoekaviering gaande was met zo'n 2000 mensen. Er zouden tien doden zijn, onder wie een vermoedelijke schutter. Of er een verband is met de viering is nog onduidelijk.

"Onze broeders en zusters in Sydney, Australië, zijn aangevallen door weerzinwekkende terroristen bij een buitengewoon gruwelijke aanval op Joden die zich op Bondi Beach hebben verzameld om de eerste chanoekakaarsen aan te steken", aldus de president.

Herzog zei verder de waarschuwingen aan de Australische regering opnieuw te herhalen voor meer maatregelen om het sterk toegenomen antisemitisme in de Australische samenleving tegen te gaan.