Media: aanslagpleger Trump had materiaal voor maken bommen

QUANTICO (ANP) - Een bron binnen de wetshandhaving heeft bevestigd dat de 20-jarige Thomas Crooks, de dader van de aanslag op de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, materiaal had voor het maken van bommen. Hij had dit materiaal in zijn auto en in zijn woning, meldt de Amerikaanse nieuwszender CBSNews.

De FBI analyseert het materiaal in het hoofdkwartier in Quantico in de Amerikaanse staat Virginia.

Crooks was ook lid van een plaatselijke schietvereniging in de plaats Clairton, in Pennsylvania. Dit werd bevestigd door de directeur van de schietclub die verder in het belang van het onderzoek geen mededelingen wilde doen. Wel veroordeelde hij de aanslag als "een zinloze daad van geweld", aldus CBSNews.