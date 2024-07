FBI heeft telefoon aanslagpleger Trump in handen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De FBI heeft de telefoon in handen van de 20-jarige Thomas Crooks, de dader van de aanslag op de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. FBI-agent Kevin Rojek zei dat de FBI bezig was toegang te krijgen tot de informatie die daarin was opgeslagen.

De telefoon bemachtigen was een prioriteit in het zoeken naar een motief van Crooks, zei Rojek. De familie van Crooks werkt mee aan het onderzoek, aldus de FBI-agent. Functionarissen zeiden dat ze nog geen ideologie hadden geïdentificeerd die in verband kon worden gebracht met de schutter en dat ze digitaal bewijsmateriaal en de sociale media-accounts van de aanslagpleger aan het doorzoeken waren.

De FBI heeft tot nu toe meer dan 2000 tips ontvangen, zei Rojek. De FBI heeft geen bewijs gevonden dat Crooks eerder in aanraking is geweest met wetshandhavers. Ook heeft de FBI tot nu toe geen bewijs gevonden dat hij voor het incident bedreigingen heeft geuit, aldus Rojek.