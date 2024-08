Media: FBI onderzoekt Iraanse hackpogingen teams Trump en Harris

WASHINGTON (ANP) - De FBI onderzoekt mogelijke pogingen door Iran om de campagneteams van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris en die van Donald Trump te hacken, melden CNN en The Washington Post.

De FBI begon het onderzoek al in juni, toen Biden nog steeds kandidaat was voor het presidentschap, zeggen bronnen tegen de krant. Het vermoeden is dat Iran bij de twee campagnes heeft proberen in te breken.

In het geval van Trump zouden Iraanse hackers de persoonlijke e-mail van iemand uit zijn entourage hebben gekraakt, schrijft CNN. Daarop zouden ze hebben geprobeerd om via die persoon de computer van een hoge campagnemedewerker binnen te breken. De computerinbraak, die in juni plaatsvond, werd ook opgemerkt door de FBI en Microsoft. Er wordt onderzocht of er sprake is van een bredere cyberdreiging vanuit Iran.

De FBI waarschuwde ook het team-Biden over Iraanse hackers die het op zijn campagne hadden gemunt. Drie medewerkers zouden phishingmails hebben ontvangen. Onderzoekers hebben tot dusver geen bewijs gevonden dat de hackpogingen in het Democratische kamp succesvol waren.

Het campagneteam van Trump zei zaterdag dat een deel van zijn interne communicatie is gehackt door Iran. Het team kwam met een verklaring nadat Politico had geschreven dat die e-mails kreeg van een anoniem account met documenten van Trumps campagneteam. Mogelijk hebben de hackers die documenten dus gelekt naar de nieuwswebsite. Iran ontkent inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.