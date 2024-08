Inzameling plastic flessen stijgt, maar doel blijft ver weg

DEN HAAG (ANP) - Het gaat in Nederland iets beter met het inzamelen van plastic flessen, maar nog lang niet goed genoeg. Volgens Verpact, de stichting die namens de drankensector verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van plastic flesjes, steeg het inzamelpercentage vorig jaar tot 74 procent. Het jaar daarvoor was dit 68 procent. De wet schrijft echter voor dat de drankenindustrie minimaal 90 procent van de verkochte flesjes weer moet inzamelen.

Verpact zet zich "onverminderd in" om extra innamepunten voor flessen te realiseren en meer producenten van sappen aan het statiegeldsysteem te laten deelnemen. Ook wil de organisatie consumenten overtuigen van het nut van het inleveren van statiegeldverpakkingen, onder meer met een landelijke campagne.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaf vorige maand aan dat producenten en importeurs van bijvoorbeeld frisdranken het voor consumenten makkelijker en aantrekkelijker moeten maken om plastic drankflessen in te leveren. Zij moeten onder meer onderzoeken of het daarvoor nodig is het statiegeld te verhogen. Te veel flessen worden nu niet teruggebracht, zei de inspectie, die met ruim 300 miljoen euro aan dwangsommen dreigt om de branche in beweging te krijgen. Daarbij richtte ILT de pijlen op Verpact.

"Met de niet-ingezamelde statiegeldflessen over 2022 kun je bijna de wereld rond als je ze rechtop achter elkaar zet", stelde de ILT vorige maand. Statiegeld op een klein plastic flesje of een blikje is nu 15 cent. Op een grote plastic fles is dat 25 cent.