Cyberaanval gaande tegen X tijdens gesprek met Trump, zegt Musk

WASHINGTON (ANP) - Tijdens het geplande gesprek tussen de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump en Elon Musk op X is op het platform een cyberaanval gaande, meldt Musk via X.

"Er lijkt sprake te zijn van een massale ddos-aanval op X. We werken eraan om deze te stoppen. In het ergste geval gaan we door met een kleiner aantal live luisteraars en posten we het gesprek later", aldus Musk. Bij een ddos-aanval wordt een website zodanig overbelast waardoor die slecht of helemaal niet meer bereikbaar is.

Meteen bij de start leek de livestream technische problemen te ondervinden, met gebruikers die naar eigen zeggen geen toegang hadden. Kort na 02.00 uur Nederlandse tijd was voor sommige gebruikers te zien dat de pagina "niet beschikbaar" was, hoewel meer dan 115.000 mensen blijkbaar met succes waren aangemeld.

Musk, die 194 miljoen volgers heeft op zijn X, zei dat de uitzending vandaag is getest met 8 miljoen luisteraars. Een audio-opname zal volgens hem na de uitzending beschikbaar zijn.