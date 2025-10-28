Media: geweld in Gaza laait op na aanval op troepen Israël

GAZA-STAD (ANP) - Het geweld in de Gazastrook is weer opgelaaid na een aanval op Israëlische troepen in het zuiden van het kustgebied. De krant Haaretz bericht dat Israël reageerde met artillerievuur nadat militairen waren beschoten.

Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen. Premier Benjamin Netanyahu houdt volgens de krant veiligheidsoverleg.

Het is niet de eerste keer sinds het begin van de wapenstilstand dat zo'n incident plaatsvindt. Bij het zuidelijke Rafah waren recentelijk ook al twee Israëlische militairen gedood. Israël hield Hamas verantwoordelijk, maar die groep sprak de beschuldigingen tegen.