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Media: Harald tot het einde 'een bijna gewone koning'

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 11:08
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OSLO (ANP) - Internationale media besteden veel aandacht aan de dood van de Noorse koning Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed in Oslo.
Zo omschrijft de Noorse krant Aftenposten Harald als een koning die zijn taken als monarch "van binnen en buiten kende" en iemand die leefde voor het motto 'Alles voor Noorwegen'. Dat koninklijk motto werd zowel gebruikt door zijn grootvader als zijn vader toen zij koning waren. De krant heeft een condoleanceregister geopend waar Noren elkaar en de koninklijke familie een hart onder de riem steken.
Ook de krant Verdens Gang (VG) opent groot met het overlijden van Harald. De website is in het zwart gehuld en kopt "De koning is dood", gevolgd door uiteenlopende artikelen, blogs, necrologieën en condoleanceuitingen.
Grote internationale media hebben eveneens veel aandacht voor Harald. Zo hebben The Guardian en Le Monde omvangrijke portretten van Harald. Die laatste krant omschrijft Harald als "een bijna 'gewone' koning tot het einde".
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