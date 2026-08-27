Het uurtarief bij de garage is 24 procent gestegen — en één op de tien automobilisten bezuinigt nu op boodschappen om de auto te betalen

Vijf jaar geleden rolde je bij een onafhankelijke garage nog voor 68,50 euro per uur van de brug. Inmiddels staat de teller op 85 euro, exclusief btw — een stijging van bijna een kwart. En dat is bij de universele garage om de hoek. Bij de merkdealer schiet het uurtarief moeiteloos over de 100 euro heen, en op sommige facturen komt daar dan nog een pittige toeslag voor elektrisch of hybride bij.

Voor wie de auto vooral gebruikt om naar het werk of de sportclub te komen, is dat niet zomaar een vervelend cijfer. Het is een keuzemoment. Steeds meer automobilisten geven aan dat ze zich zorgen maken over wat hun auto per maand eigenlijk nog kost. Een klein maar veelzeggend deel gaat inmiddels een stap verder: zij besparen niet op de auto, maar op de rest van het huishouden.

De auto rijdt, de koelkast raakt leeg

Uit onderzoek in opdracht van de ANWB komt een cijfer dat blijft hangen: één op de tien automobilisten bezuinigt op boodschappen of energie om mobiel te blijven. Bijna de helft maakt zich zorgen over de betaalbaarheid. Voor een derde van de automobilisten is de auto sowieso geen luxe maar noodzaak — buiten de grote steden zijn de alternatieven vaak dun gezaaid, en met een gezin, een hond of een baan in ploegendienst is de trein zelden een echte optie.

"Als automobilist ben je steeds duurder uit"

Dat maakt de rekening extra wrang. De auto is voor deze groep geen keuze die je makkelijk terugdraait; het is de manier waarop het leven georganiseerd is. En dus schuift de bezuiniging op naar plekken waar je hem eigenlijk niet wilt hebben: naar het huismerk in plaats van A-merken, naar de thermostaat een graad lager, naar de vakantie die nog een jaar wordt uitgesteld.

Waarom de werkplaats zo veel duurder is geworden

De stijging is geen tijdelijke piek. Er zitten meerdere structurele oorzaken achter. De cao voor het motorvoertuigenbedrijf regelt tot eind 2027 een loonstijging van in totaal 10,8 procent, verdeeld over meerdere stappen. Personeel is bovendien schaars: opleidingen voor automonteur trekken minder jongeren dan tien jaar geleden, terwijl het werk juist ingewikkelder wordt.

Wat drijft de rekening omhoog?

Hogere loonkosten door de nieuwe cao voor garagepersoneel.

Structureel tekort aan monteurs, waardoor arbeidsuren schaarser en duurder worden.

Meer elektronica in auto's: rijhulpsystemen (ADAS) moeten worden gekalibreerd en gecontroleerd.

Bijscholing en apparatuur voor elektrische en hybride modellen komen bovenop het reguliere werk.

Duurdere onderdelen, vooral voor recente modellen en EV's.

Onder monteurs gaat het gesprek allang niet meer alleen over benzine- en dieselmotoren. Elektrische en hybride auto's vragen andere kennis, andere apparatuur en andere veiligheidsprotocollen. Wie zijn werkplaats up-to-date wil houden, moet investeren — en die investering komt uiteindelijk op de factuur van de klant terecht.

"We zien dat de frequentie en besteding bij de garage per autobezitter licht daalt, terwijl de prijzen zijn gestegen"

Het gedrag verandert zichtbaar. Automobilisten gaan minder vaak langs de garage, stellen kleine reparaties uit, of shoppen tussen bedrijven voor de scherpste offerte. Onderzoek onder tweehonderd garagisten liet vorig jaar al zien hoe groot de spreiding is: de laagste uurprijs was 61 euro, de hoogste 165 euro — beide inclusief btw, beide voor werk dat aan de buitenkant identiek lijkt.

Wat je zelf kunt doen om de rekening te drukken

Helemaal ontsnappen aan de stijging kan niemand. Maar er zijn manieren om te voorkomen dat de garagerekening je huishoudbudget onderuithaalt. Vraag voor grotere beurten altijd twee of drie offertes op — de verschillen tussen bedrijven binnen dezelfde stad zijn soms honderden euro's. Combineer de APK met de onderhoudsbeurt, zodat de monteur in één keer overzicht heeft en dubbel werk voorkomt. En laat je bij een universele garage niet ontmoedigen door het idee dat je auto per se naar de merkdealer moet: voor de meeste modellen buiten de garantieperiode volstaat een BOVAG-aangesloten universele werkplaats prima.

82 EURO PER UUR De gemiddelde uurprijs bij Nederlandse garages ligt op ongeveer 82 euro inclusief btw. Maar de spreiding is enorm: de goedkoopste vraagt 61 euro, de duurste 165 euro. Voor exact hetzelfde half uur werk kan het verschil oplopen tot meer dan vijftig euro. Offertes vergelijken loont dus letterlijk.

Bezuinigen op onderhoud zelf is meestal geen goed idee — een uitgestelde distributieriem kost uiteindelijk meer dan een tijdige. Maar bezuinigen op de plek waar je het onderhoud laat doen: dat is precies de ruimte die de meeste automobilisten nog niet benutten. In een markt waar de tarieven per bedrijf zo uiteenlopen, is de scherpste besparing niet minder rijden, maar beter kiezen.