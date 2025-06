WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft na een aanvaring over een grote belastingwet uitgehaald naar techmiljardair en voormalige vertrouweling Elon Musk. "De makkelijkste manier om miljarden en miljarden dollars te besparen in onze begroting, is door een einde te maken aan Elons overheidssubsidies en contracten. Het verbaasde me altijd al dat Biden dat niet heeft gedaan", schreef de president op zijn platform Truth Social.