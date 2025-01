Media: Italiaanse premier Meloni bezoekt Trump

ROME (ANP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni is naar de Verenigde Staten gevlogen voor een ontmoeting met aanstaand president Donald Trump, melden Italiaanse media op basis van bronnen. Ook persbureau Bloomberg zegt via ingewijden daarvan op de hoogte te zijn. De minister-president wordt zaterdagavond laat (plaatselijke tijd) verwacht op Trumps resort Mar-a-Lago in Florida.

Meloni zal niet de eerste buitenlandse leider zijn die Trump bezoekt na de door hem in november gewonnen presidentsverkiezingen in de VS. De Canadese premier Justin Trudeau, president Javier Milei van Argentinië en premier Viktor Orban van Hongarije gingen haar voor.

Meloni's bezoek komt dagen voordat ze huidig president Joe Biden ontvangt, die op 9 januari begint aan een reis naar Rome en het Vaticaan. Dat zal hoogstwaarschijnlijk zijn laatste buitenlandse reis als staatshoofd zijn.