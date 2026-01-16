Media: Justitie VS begint strafrechtelijk onderzoek naar Tim Walz

WASHINGTON/SAINT PAUL (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de Democratische gouverneur van Minnesota Tim Walz. Dat melden ingewijden aan CBS News en The Washington Post. Ook de burgemeester van Minneapolis, Jacob Frey, wordt gedagvaard, aldus de ingewijden.

De twee worden volgens de bronnen verdacht van het tegenwerken van de vreemdelingenpolitie ICE. Walz liet zich net als Frey kritisch uit over de komst van duizenden immigratieagenten naar Minnesota, nadat een ICE-agent vorige week een vrouw had doodgeschoten in de stad Minneapolis.

Het ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Walz was bij de verkiezingen in 2024 de running mate van Kamala Harris.