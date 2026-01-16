ECONOMIE
Media: Justitie VS begint strafrechtelijk onderzoek naar Tim Walz

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 00:53
WASHINGTON/SAINT PAUL (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de Democratische gouverneur van Minnesota Tim Walz. Dat melden ingewijden aan CBS News en The Washington Post. Ook de burgemeester van Minneapolis, Jacob Frey, wordt gedagvaard, aldus de ingewijden.
De twee worden volgens de bronnen verdacht van het tegenwerken van de vreemdelingenpolitie ICE. Walz liet zich net als Frey kritisch uit over de komst van duizenden immigratieagenten naar Minnesota, nadat een ICE-agent vorige week een vrouw had doodgeschoten in de stad Minneapolis.
Het ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Walz was bij de verkiezingen in 2024 de running mate van Kamala Harris.
